Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PlayStation 5 и Xbox Series X

CD Projekt RED заявила, что Cyberpunk 2077 не выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра поступит в продажу 17 сентября, и она будет доступна для PS4, Xbox One и РС.

То, когда появится адаптированная версия под новые консоли, разработчики не уточнили, но было сказано что на Xbox Series X можно будет запустить игру предназначенную для Xbox One.

Также разработчики уточнили, что купив Cyberpunk 2077 для текущей версии Xbox повторно покупать ее для Xbox Series X не потребуется.

Можно ли так будет сделать с PlayStation пока неизвестно, так как Sony пока не раскрыла особенностей своей новой платформы.