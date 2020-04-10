Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PlayStation 5 и Xbox Series X

Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PlayStation 5 и Xbox Series X10.04.2020 20:46
CD Projekt RED заявила, что Cyberpunk 2077 не выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра поступит в продажу 17 сентября, и она будет доступна для PS4, Xbox One и РС.
То, когда появится адаптированная версия под новые консоли, разработчики не уточнили, но было сказано что на Xbox Series X можно будет запустить игру предназначенную для Xbox One.
Также разработчики уточнили, что купив Cyberpunk 2077 для текущей версии Xbox повторно покупать ее для Xbox Series X не потребуется.
Можно ли так будет сделать с PlayStation пока неизвестно, так как Sony пока не раскрыла особенностей своей новой платформы.
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