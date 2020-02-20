Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now с 17 сентября

Игровой облачный сервис GeForce Now недавно начал работать полноценно, а до этого он длительное время находился в стадии бета-тестирования.

Сервис работает и в России, но его работу обеспечивает сторонняя компания.

В GeForce Now с 17 сентября станет доступна одна из самых ожидаемых игр — Cyberpunk 2077, и в этот же день ее смогут приобрести пользователи других платформ.

При этом в Google Stadia проект Cyberpunk 2077 станет доступен позже.

Напомним, запуск Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября. Изначально игру должны были запустить 16 апреля.

Как объяснили в CD Projekt RED, игра уже полностью готова, но требуется еще ряд тестов и устранение недочетов.

