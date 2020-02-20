Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now с 17 сентября

Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now с 17 сентября20.02.2020 21:31
Игровой облачный сервис GeForce Now недавно начал работать полноценно, а до этого он длительное время находился в стадии бета-тестирования.
Сервис работает и в России, но его работу обеспечивает сторонняя компания.
В GeForce Now с 17 сентября станет доступна одна из самых ожидаемых игр — Cyberpunk 2077, и в этот же день ее смогут приобрести пользователи других платформ.
При этом в Google Stadia проект Cyberpunk 2077 станет доступен позже.
Напомним, запуск Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября. Изначально игру должны были запустить 16 апреля.
Как объяснили в CD Projekt RED, игра уже полностью готова, но требуется еще ряд тестов и устранение недочетов.
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