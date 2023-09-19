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Cult of Mac: стоимость ремонта iPhone 15 Pro окажется ниже, чем iPhone 14 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Apple снизила стоимость замены задней панели новых iPhone 15 Pro, сохранив высокую цену на ремонт экрана.

На презентации iPhone 15 топ-менеджеры Apple акцентировали внимание на ремонте устройств. Журналисты издания Cult of Mac сравнили стоимость ремонта задней панели новых iPhone 15 Pro и предыдущих моделей.

Замена заднего стекла обошлась дешевле — 169 долларов для iPhone 15 Pro и 199 долларов для Pro Max. В то время как для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max эта операция стоила 499 и 549 долларов соответственно.

При оформлении AppleCare+ замена задней панели стоит 29 долларов. Стоимость ремонта дисплея для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max осталась прежней — 329 и 379 долларов.

 

iPhone iPhone 15 Pro
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