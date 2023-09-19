Cult of Mac: стоимость ремонта iPhone 15 Pro окажется ниже, чем iPhone 14 Pro

Apple снизила стоимость замены задней панели новых iPhone 15 Pro, сохранив высокую цену на ремонт экрана.

На презентации iPhone 15 топ-менеджеры Apple акцентировали внимание на ремонте устройств. Журналисты издания Cult of Mac сравнили стоимость ремонта задней панели новых iPhone 15 Pro и предыдущих моделей.

Замена заднего стекла обошлась дешевле — 169 долларов для iPhone 15 Pro и 199 долларов для Pro Max. В то время как для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max эта операция стоила 499 и 549 долларов соответственно.

При оформлении AppleCare+ замена задней панели стоит 29 долларов. Стоимость ремонта дисплея для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max осталась прежней — 329 и 379 долларов.