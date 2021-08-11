Cubot Max 3 с большим 6,95-дюймовым дисплеем запускается 23 августа

Cubot собирается анонсировать новый смартфон в конце этого месяца. Cubot Max 3 дебютирует с огромным 6,95-дюймовым дисплеем 23 августа. Это будет самый большой смартфон компании с некоторыми другими достойными характеристиками. Cubot проводит розыгрыш, в котором участники могут бесплатно выиграть Cubot Max 3.

В спецификациях Cubot Max 3 есть модуль с тройной задней камерой с 48-мегапиксельным основным датчиком, который может делать детализированные фотографии. Он оснащен фронтальной камерой 16MP для качественных селфи и вспомогательной функцией Face Unlock. Сверху он объединяет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутреннего хранилища для безупречной многозадачности и автономного хранения документов и других файлов.

Массивный 6,95-дюймовый перфорированный дисплей с узкими рамками обеспечивает удобство просмотра. Дисплей предлагает соотношение сторон 20,5: 9, что обеспечивает визуальное удовольствие кинематографического уровня.

Cubot добавил аккумулятор емкостью 5000 мАч, чтобы обеспечить лучшее время ожидания. Телефон также поддерживает беспроводные платежи через Googel Pay с использованием NFC. Он работает на Android 11 и обладает всеми основными функциями самой устаревшей версии Android.

Источник — Astera.