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CPR: уязвимость Unisoc позволяла хакерам удаленно отключить связь на смартфонах

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Компания, работающая в сфере IT-безопасности Check Point Research рассказала об обнаруженной уязвимости в смартфонах, через которую удаленно можно отключить модуль связи.

Уязвимость обозначили как CVE-2022-20210, ее обнаружили на смартфонах с модемом Unisoc, который часто устанавливается в недорогих устройствах.

По данным специалистов, модем Unisoc на рынке занимает 11% доли, а это значит, что практически каждый десятый существующий аппарат удаленно можно оставить без мобильной связи.

Обнаруженная уязвимость получила очень высокую оценку опасности — 9,4 из 10. Компанию Unisoc уже предупредили о найденной ошибке, и для ее исправления уже создан патч.

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