COVID-19 может может приводить к выпадению волос

Врачи наблюдают огромное увеличение числа пациентов, у которых наблюдается аномальное выпадение волос, и считают, что это связано со стрессом, связанным с коронавирусом.

Этим летом Аннрен Роу собиралась отпраздновать свою 10-ю годовщину свадьбы, когда заметила лысину на голове. В последующие дни ее густые волосы до плеч начали выпадать клочьями в сливе душа.

«Я истерически плакала, — сказала 67-летняя миссис Роу из Анны-Марии, Флорида.

Миссис Роу, которая была госпитализирована на 12 дней в апреле с симптомами коронавируса, вскоре обнаружила поразительно похожие истории в онлайн-группах выживших после COVID-19. Многие сказали, что через несколько месяцев после заражения вирусом они начали выпадать огромное количество волос.

Врачи говорят, что они тоже принимают гораздо больше пациентов с выпадением волос — феномен, который, по их мнению, действительно связан с пандемией коронавируса, затрагивающей как людей, у которых был вирус, так и тех, кто никогда не болел.

В обычное время некоторые люди теряют заметное количество волос после сильного стресса, такого как болезнь, серьезная операция или эмоциональная травма.

Сейчас, по словам врачей, многие пациенты, выздоравливающие от Covid-19, испытывают выпадение волос — не из-за самого вируса, а из-за физиологического стресса, связанного с борьбой с ним. Многие люди, которые никогда не заразились вирусом, также теряют волосы из-за эмоционального стресса из-за потери работы, финансового напряжения, смерти членов семьи или других разрушительных событий, вызванных пандемией.