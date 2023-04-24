Counterpoint Research: в 2022 году Apple заняла 49% на рынке подержанных смартфонов

Apple увеличила продажи восстановленных смартфонов. По данным аналитиков Counterpoint Research, сейчас американский производитель занимает 50% рынка восстановленных аппаратов.

Стоит отметить, что на вторичном рынке iPhone всегда пользовались большим спросом, но бывшие в употребление смартфоны продаются не только с частных рук, но также официально через розничные магазины.

Такие iPhone имеют официальную гарантию, новую упаковку и новые аксессуары в ней.

По данным исследователей компании Counterpoint Research, «яблочная» компания на глобальном рынке сейчас занимает 49% рынка восстановленных смартфонов. При этом в 2021 году ее доля в этом сегменте не превышала 44%

Официально восстановленные смартфоны также продают Samsung, Huawei и другие китайские производители, но на фоне роста доли Apple их продажи упали. Так, доля Samsung упала с 28% до 26%, а Huawei с 4% до 2%.