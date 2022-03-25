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Counterpoint: продажи смартфонов дороже 400 долларов выросли на 24 процента в 2021 году

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Counterpoint Research опубликовали статистику по продажам смартфонов, оптовая стоимость которых более 400 долларов.

Иными словами, стало известно, как продавались премиальные смартфоны в прошлом году.

Оказалось, что продажи смартфонов дороже 400 долларов выросли на 24 процента в 2021 году, а их объёмы оказались самыми высокими в истории.

Доля премиальных смартфонов на рынке составила 27%. Лидирует, ожидаемо, компания Apple, которая нарастила долю до 60%, причем, как отмечают эксперты, это произошло благодаря смартфонам iPhone 12 и iPhone 13. На втором месте оказались устройства от Samsung.

Смартфоны этого бренда продавались на 6% лучше, но при этом их доля на рынке сократилась до 17% против 20% годом ранее. В пятерке мировых лидеров оказались еще Oppo, Xiaomi и vivo.

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