Counterpoint назвали самые популярные бренды смартфонов за 2024 год

Компания Counterpoint опубликовала отчёт о мировом рынке смартфонов за 2024 год, который показывает рост продаж на 4% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о восстановлении после двухлетнего спада и окончании низких показателей 2023 года.

Среди ведущих брендов Samsung, Apple и Xiaomi занимают первые три позиции. Samsung остаётся лидером благодаря популярности своих моделей Galaxy S24 и серии A. Доля компании увеличилась благодаря разнообразному портфолио для разных ценовых сегментов.

Apple занимает второе место с долей 18%, продолжая расти на неосновных рынках, таких как Латинская Америка и Африка, несмотря на смешанные отзывы о серии iPhone 16.

Xiaomi показывает самый быстрый рост и становится третьим по величине брендом. Это связано с изменениями в продуктовой линейке и акцентом на высококлассные модели, такие как Xiaomi 14 и 15.

OPPO и vivo сохраняют свои позиции, при этом OPPO занимает четвёртое место, а vivo стабильно растёт в Индии и Китае.

Новые конкуренты, такие как Huawei, Honor и Motorola, становятся заметными игроками на рынке, особенно в Китае и Европе, изменяя конкурентную среду.

В 2024 году на рынке появляются технологии генеративного искусственного интеллекта, которые, хоть и доступны пока только в премиум-сегменте, ожидается, скоро появятся и в устройствах среднего класса.

Прогнозируется, что к 2028 году 90% смартфонов стоимостью более 250 долларов будут оснащены этой технологией.

В целом, восстановление рынка смартфонов свидетельствует о повышении потребительского спроса и инновациях ведущих брендов.