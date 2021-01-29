Corsair выпустит накопители с жидкостным охлаждением

Corsair выпустила серию твердотельных накопителей, которые можно подключить к жидкостному охлаждению.

Новая серия состоит из трех моделей — MP600 Core, MP600 Pro и MP600 Pro Hydro X Edition.

В первом производитель решил использовать память 3D QLC NAND, а для других предусмотрена версия 3D TLC NAND. Все накопители подключаются к разъёму M.2.

Corsair MP600 Core уже доступен объёмом от 1 до 4 ТБ, а MP600 PRO предлагают пока только на 1 и 2 ТБ, но позже появится версия на 4 ТБ.

Накопитель MP600 Pro Hydro X Edition сразу предлагается с радиатором, рассчитанным на жидкостное охлаждение. Для других накопителей водоблок доступен отдельно.