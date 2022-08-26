Corsair выпустила игровой монитор Xeneon Flex, который можно сгибать

Игровой монитор можно сгибать под свои параметры, причем разработчики позаботились о защите устройства, поэтому его будет сложно согнуть свыше максимально допустимого.

Corsair представила OLED-монитор Xeneon Flex (45WQHD240), который получил сгибающийся экран. Такое решение нужно для разных задач.

Если пользователь просматривает контент или работает с документами, то монитор можно выпрямить, а для игры его можно согнуть.

Радиус кривизны монитора составляет до 800R, причем при достижении максимального изгиба, устройство издаст щелчок, это будет сигналом, что больше не следует сгибать экран.

Xeneon Flex получил OLED экран диагональю 45-дюймов с разрешением 3440 × 1440 пикселей. Соотношение сторон экрана составляет 21:9, максимальная яркость панели 1000 кд/м2, а частота обновления 240 Гц.

Разработкой монитора занимались специалисты Corsair и LG, и как обещают разработчики, на панель распространяется трёхлетняя гарантия от выгорания и образования «битых» пикселей.

Xeneon Flex (45WQHD240) на рынке появится к концу года, цена на него будет озвучена ближе к старту продаж.