Главная » Новости

Corsair выпустила игровой монитор Xeneon Flex, который можно сгибать

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Игровой монитор можно сгибать под свои параметры, причем разработчики позаботились о защите устройства, поэтому его будет сложно согнуть свыше максимально допустимого.
Corsair представила OLED-монитор Xeneon Flex (45WQHD240), который получил сгибающийся экран. Такое решение нужно для разных задач.

Если пользователь просматривает контент или работает с документами, то монитор можно выпрямить, а для игры его можно согнуть.

Радиус кривизны монитора составляет до 800R, причем при достижении максимального изгиба, устройство издаст щелчок, это будет сигналом, что больше не следует сгибать экран.

Corsair выпустила игровой монитор Xeneon Flex, который можно сгибать

Xeneon Flex получил OLED экран диагональю 45-дюймов с разрешением 3440 × 1440 пикселей. Соотношение сторон экрана составляет 21:9, максимальная яркость панели 1000 кд/м2, а частота обновления 240 Гц.

Разработкой монитора занимались специалисты Corsair и LG, и как обещают разработчики, на панель распространяется трёхлетняя гарантия от выгорания и образования «битых» пикселей.

Xeneon Flex (45WQHD240) на рынке появится к концу года, цена на него будет озвучена ближе к старту продаж.

Corsair выпустила игровой монитор Xeneon Flex, который можно сгибать

Corsair Xeneon Flex Xeneon Flex (45WQHD240)
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.