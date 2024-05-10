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Corsair сделала компьютер ONE i500 с натуральным деревом

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Corsair представила свою новую модель настольного компьютера ONE i500, который привлекает внимание своим необычным дизайном.

Corsair сделала компьютер ONE i500 с натуральным деревом

Несмотря на свои компактные размеры, ONE i500 обладает высокими техническими характеристиками, включая процессор Intel Core i9-14900K и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090.

Одно из главных преимуществ этой модели — использование передовой технологии жидкостного охлаждения, что обеспечивает более эффективную работу системы.

Внешне Corsair ONE i500 имеет прочный алюминиевый корпус, а передние панели выполнены из натурального дерева, доступного в двух вариантах цветов: кленовом и ореховом. Компьютер также оснащен настраиваемой RGB-подсветкой и сенсорным светодиодом на задней панели для подсветки портов.

Corsair сделала компьютер ONE i500 с натуральным деревом

Боковые панели компьютера оборудованы пылевыми фильтрами с магнитным креплением, что упрощает процесс очистки.

ONE i500 оснащен современной памятью DDR5 и твердотельным накопителем NVMe емкостью 2 ТБ, что обеспечивает быструю загрузку и достаточно места для хранения файлов и приложений. Кроме того, компьютер можно обновить до 192 ГБ оперативной памяти и 24 ТБ встроенной памяти.

Corsair сделала компьютер ONE i500 с натуральным деревом

Модель ONE i500 доступна в двух цветовых вариантах: светло-серый со светлым деревом и темно-серый с темным деревом. Обе версии, оснащенные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем M.2 емкостью 2 ТБ, уже можно приобрести в интернет-магазине Corsair.

Однако, стоимость этого компьютера начинается от 4700 долларов (~430 000 рублей).

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