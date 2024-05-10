Corsair сделала компьютер ONE i500 с натуральным деревом

Corsair представила свою новую модель настольного компьютера ONE i500, который привлекает внимание своим необычным дизайном.

Несмотря на свои компактные размеры, ONE i500 обладает высокими техническими характеристиками, включая процессор Intel Core i9-14900K и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090.

Одно из главных преимуществ этой модели — использование передовой технологии жидкостного охлаждения, что обеспечивает более эффективную работу системы.

Внешне Corsair ONE i500 имеет прочный алюминиевый корпус, а передние панели выполнены из натурального дерева, доступного в двух вариантах цветов: кленовом и ореховом. Компьютер также оснащен настраиваемой RGB-подсветкой и сенсорным светодиодом на задней панели для подсветки портов.

Боковые панели компьютера оборудованы пылевыми фильтрами с магнитным креплением, что упрощает процесс очистки.

ONE i500 оснащен современной памятью DDR5 и твердотельным накопителем NVMe емкостью 2 ТБ, что обеспечивает быструю загрузку и достаточно места для хранения файлов и приложений. Кроме того, компьютер можно обновить до 192 ГБ оперативной памяти и 24 ТБ встроенной памяти.

Модель ONE i500 доступна в двух цветовых вариантах: светло-серый со светлым деревом и темно-серый с темным деревом. Обе версии, оснащенные 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем M.2 емкостью 2 ТБ, уже можно приобрести в интернет-магазине Corsair.

Однако, стоимость этого компьютера начинается от 4700 долларов (~430 000 рублей).