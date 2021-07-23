Corning, компания, наиболее известная благодаря производству Gorilla Glass, защитного слоя стекла для дисплеев смартфонов, теперь выпустила свой последний композит, который представляет собой новую версию Gorilla Glass, оптимизированную для линз камер смартфонов — Gorilla Glass DX и DX +.

Технически это не ново, учитывая, что компания выпустила Gorilla Glass DX в июле 2018 года для циферблатов умных часов. Тем не менее, Corning заявляет, что ей пришлось переформулировать композит DX и DX + для смартфонов, чтобы он обеспечивал устойчивость к царапинам без ущерба для качества фото и видео.

Компания заявляет, что новый композит пропускает 98 процентов окружающего света, при этом оставаясь таким же устойчивым к царапинам, как и обычное стекло Gorilla Glass. Для сравнения, крышки линз с традиционными антибликовыми покрытиями пропускают только около 95 процентов света, говорит Корнинг.

Пока не было объявлено, какие телефоны будут иметь новые стеклянные композиты, но Corning действительно заявляет, что Samsung является первой компанией, использующей новые крышки объектива камеры Gorilla Glass.

Источник — Astera.