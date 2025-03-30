Corning представила новое стекло Gorilla Glass Ceramic

Компания Corning анонсировала свою последнюю разработку — Gorilla Glass Ceramic, защитное стекло для смартфонов, которое повышает устойчивость к падениям и уменьшает число трещин на экранах, не ухудшая при этом качество изображения.

Gorilla Glass Ceramic содержит керамические материалы, что делает его более ударопрочным по сравнению с обычным алюмосиликатным стеклом.

По заявлению Corning, новое стекло выдерживает десять падений с высоты одного метра на поверхности, имитирующей асфальт. Однако оно не является самым прочным вариантом компании.

Самой прочной моделью остаётся Gorilla Glass Armor 2, которая может выдержать падение с высоты 2,2 метра на бетонную поверхность. Отличие в том, что бетон поглощает меньше ударов, чем асфальт, что делает Armor 2 более долговечным.

Corning не раскрыла, какие бренды будут использовать новое стекло, но сообщила, что в ближайшие месяцы выйдет смартфон Motorola с Gorilla Glass Ceramic.

На данный момент это стекло позиционируется как более прочная альтернатива стандартному алюмосиликатному стеклу, но уступает по прочности Armor 2.

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