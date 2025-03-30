Главная » Новости

Corning представила новое стекло Gorilla Glass Ceramic

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Компания Corning анонсировала свою последнюю разработку — Gorilla Glass Ceramic, защитное стекло для смартфонов, которое повышает устойчивость к падениям и уменьшает число трещин на экранах, не ухудшая при этом качество изображения.

Gorilla Glass Ceramic содержит керамические материалы, что делает его более ударопрочным по сравнению с обычным алюмосиликатным стеклом.

По заявлению Corning, новое стекло выдерживает десять падений с высоты одного метра на поверхности, имитирующей асфальт. Однако оно не является самым прочным вариантом компании.

Самой прочной моделью остаётся Gorilla Glass Armor 2, которая может выдержать падение с высоты 2,2 метра на бетонную поверхность. Отличие в том, что бетон поглощает меньше ударов, чем асфальт, что делает Armor 2 более долговечным.

Corning не раскрыла, какие бренды будут использовать новое стекло, но сообщила, что в ближайшие месяцы выйдет смартфон Motorola с Gorilla Glass Ceramic.

На данный момент это стекло позиционируется как более прочная альтернатива стандартному алюмосиликатному стеклу, но уступает по прочности Armor 2.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.