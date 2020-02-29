Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X

Core i7-10700KF по производительности будет сопоставим с Ryzen 7 3800X29.02.2020 13:54
Компания Intel готовится к презентации новой серии процессоров — Comet Lake-S, и чем ближе к презентации, тем больше появляется утечек про новую серию.
Недавно был протестирован Core i7-10700KF, а для этого использовали пакет SiSoftwar, и теперь чип можно сравнить с другими процессорами.
Core i7-10700KF будет восьмиядерным с шестнадцатью потоками. Кеш третьего уровня составит 16 Мбайт, а базовая частота 4,0 ГГц.
При разгоне частота Core i7-10700KF будет подниматься до 5,3 ГГц. При этом ранее сообщали, что частоты будут ниже.
Уровень TDP в Core i7-10700KF составит 125 Вт, а такой же показатель будет и в других процессорах серии Comet Lake-S.
По результатам тестов Core i7-10700KF заработал оценку в 294,33 млрд операций в секунду, а этот показатель практически сопоставим с Ryzen 7 3800X.
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