Coperni представил уникальную сумку в стиле «Тамагочи»

Бренд Coperni, известный своими инновациями в области моды, представил новую сумку с функцией «Тамагочи», которая является миниатюрной версией их знаменитой Swipe Bag.

Эта модель отражает креативный подход французского люксового бренда к технологичной моде.

Coperni уже зарекомендовал себя благодаря техническим новшествам, включая платья, которые распыляются на тело, и различные футуристические аксессуары. Сумка Tamagotchi Swipe сочетает в себе увлечение современными технологиями и элементы электро-китча 2000-х годов.

Хотя эта уникальная сумка, скорее всего, не будет массово производиться, она демонстрирует стиль бренда и его экспериментальный подход к дизайну. В числе предыдущих моделей были сумки, вдохновленные метеоритом и стеклом, а новая версия выполняет функцию ретро-стиля.

Coperni продолжает привлекать внимание к своим коллекциям, и эта сумка, несмотря на свою ограниченную доступность, подчеркивает ностальгию и актуальность бренда в мире моды.