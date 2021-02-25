Compal представила концепт гибридного смартфона с гибким экраном

Продемонстрированный смартфон является концептом, который возможно в будущем станет серийной моделью, но не в таком виде.

Концепт разработала компания Compal, которая аппарат назвала Scroll. Это уникальный смартфон цилиндрической формы с выдвижным гибким экраном.

Стоит отметить, что подобные устройства уже существуют в качестве прототипа, но они не такие компактные.

По задумке Scroll получил гибкий 10-дюймовый сенсорный экран, который можно выдвигать как полностью, так и частично.



Устройство можно использовать как планшет если выдвинуть дисплей полностью, или как смартфон, а для этого существует специальная кнопка, которая выдвигает автоматически часть дисплея.

На корпусе аппарата есть еще один небольшой дисплей, на котором отображаются уведомления, информация о воспроизводимом треке, а также кнопки управления воспроизведением.