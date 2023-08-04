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Colorful презентовала видеокарту GeForce RTX 4060 Smart Mini

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Colorful, производитель компьютерной техники, расширил свой ассортимент уникальной видеокартой. Новинка, получившая название GeForce RTX 4060 Smart Mini, представляет собой интересное и оригинальное оформление.

Colorful презентовала видеокарту GeForce RTX 4060 Smart Mini

Кожух системы охлаждения видеокарты Colorful GeForce RTX 4060 Smart Mini украшает надпись «Game Over». Эта фраза хорошо знакома геймерам, и она несет в себе только позитивные ассоциации, не указывая на непригодность данной видеокарты для игр.

Компактные размеры карты делают ее идеальным вариантом для систем с формфакторами ITX или microATX. Отвод тепла от графического процессора и других компонентов осуществляется с помощью 90-мм вентилятора и шести тепловых трубок, связанных с радиатором.

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