Colorful презентовала видеокарту GeForce RTX 4060 Smart Mini

Colorful, производитель компьютерной техники, расширил свой ассортимент уникальной видеокартой. Новинка, получившая название GeForce RTX 4060 Smart Mini, представляет собой интересное и оригинальное оформление.

Кожух системы охлаждения видеокарты Colorful GeForce RTX 4060 Smart Mini украшает надпись «Game Over». Эта фраза хорошо знакома геймерам, и она несет в себе только позитивные ассоциации, не указывая на непригодность данной видеокарты для игр.

Компактные размеры карты делают ее идеальным вариантом для систем с формфакторами ITX или microATX. Отвод тепла от графического процессора и других компонентов осуществляется с помощью 90-мм вентилятора и шести тепловых трубок, связанных с радиатором.