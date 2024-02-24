Colorful представила яркий среднебюджетный игровой ноутбук MEOW R15

Colorful, китайский производитель компьютерной техники, представил свой новый игровой ноутбук Colorfire MEOW R15. Главной особенностью этой модели является использование процессора AMD Ryzen, что делает его первым ноутбуком в линейке компании с таким процессором. В качестве графического процессора выбрана серия Nvidia RTX 40.

Ноутбук доступен в двух конфигурациях. Базовая версия оснащена процессором AMD Ryzen 7 7735H последнего поколения и графическим процессором Nvidia RTX 4050, что позволяет классифицировать его как игровой ноутбук среднего класса.

Экран размером 15,6 дюйма имеет разрешение 1080p, частоту обновления 144 Гц и 100% охват sRGB. Начальная цена для этой конфигурации составляет 4 999 юаней (около 694 долларов США), но после этапа предварительного заказа она составит 5 499 юаней (около 764 долларов США).

Вторая конфигурация ноутбука оснащена более мощным процессором AMD Ryzen 7 8845HS и графическим процессором Nvidia RTX 4070. Разрешение экрана составляет 2,5К, а частота обновления достигает 165 Гц. Цена для этой конфигурации на этапе предварительного заказа составляет 6 699 юаней (около 930 долларов США), а после промоакции она составит 7 499 юаней (около 1041 доллара США).

Обе конфигурации ноутбука Colorfire MEOW R15 могут быть оснащены оперативной памятью DDR5 до 32 ГБ и встроенным хранилищем до 1 ТБ.