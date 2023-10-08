CNMO: Apple запустит iPhone 16 в раннее производство в декабре 2023 года

Источники в Apple раскрыли ключевые этапы подготовки смартфонов следующего поколения. Уже созданы ранние прототипы iPhone 16, которые проходят испытания.

Расширяется производственная мощность: в декабре в китайском Чэнду будут создаваться другие образцы. Это позволит масштабировать процесс постепенно с начала 2024 года.

Корпорация планирует доработать поставки компонентов и наладить выпуск моделей в марте-апреле. Летом начнётся полномасштабное производство линейки iPhone 16.

Она включит 4 гаджета со следующими особенностями. Применение безрамочного дизайна и новых материалов позволит сделать их более прочными и компактными.

Также планируется дополнительная доработка титанового каркаса флагманских iPhone 16 Pro и Pro Max. Это приблизит их конструкцию к требованиям ежедневной эксплуатации.