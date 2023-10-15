CNBC: смартфоны с самовосстанавливающимися экранами станут нормой к 2028 году

В течение ближайших пяти лет ожидается появление на рынке смартфонов с дисплеями, способными самостоятельно восстанавливать повреждения благодаря специальному нанопокрытию. Эксперты, ссылаясь на доклад о технологических трендах, утверждают, что новые типы экранов будут обладать способностью закрывать царапины и другие дефекты, подобно тонкой пленке.

Прогнозы аналитиков указывают на то, что к 2028 году такие экраны станут распространенными. Однако стоит отметить, что речь не идет о возможности ремонтировать разбитые дисплеи. Вместо этого нанопокрытие будет способно «самолечить» неглубокие царапины.

Важно отметить, что это не первая попытка внедрения подобной технологии в устройствах. Эксперты отмечают, что мелкие царапины являются наиболее распространенной причиной недовольства пользователями своими гаджетами. Уже в 2013 году компания LG представила смартфон G Flex, который обладал способностью восстанавливать покрытие на задней части корпуса.