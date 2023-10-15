Главная » Новости

CNBC: смартфоны с самовосстанавливающимися экранами станут нормой к 2028 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

В течение ближайших пяти лет ожидается появление на рынке смартфонов с дисплеями, способными самостоятельно восстанавливать повреждения благодаря специальному нанопокрытию. Эксперты, ссылаясь на доклад о технологических трендах, утверждают, что новые типы экранов будут обладать способностью закрывать царапины и другие дефекты, подобно тонкой пленке.

Прогнозы аналитиков указывают на то, что к 2028 году такие экраны станут распространенными. Однако стоит отметить, что речь не идет о возможности ремонтировать разбитые дисплеи. Вместо этого нанопокрытие будет способно «самолечить» неглубокие царапины.

Важно отметить, что это не первая попытка внедрения подобной технологии в устройствах. Эксперты отмечают, что мелкие царапины являются наиболее распространенной причиной недовольства пользователями своими гаджетами. Уже в 2013 году компания LG представила смартфон G Flex, который обладал способностью восстанавливать покрытие на задней части корпуса.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.