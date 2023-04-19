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CNBC: раскладной смартфон Pixel Fold от Google оценят в 1,7 тыс. долларов

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Презентация складного аппарата от Google должна состояться в следующем месяце в рамках ежегодной конференции разработчиков Google I/O.

Чем ближе к дебюту новинки, тем больше появляется новых подробностей. Например, недавно инсайдер сообщил, во сколько оценят Pixel Fold, который фигурирует под кодовым названием Felix.

Как сообщил со ссылкой на источник телеканал CNBC, раскладной смартфон Pixel Fold от Google оценят в 1,7 тыс. долларов, а это около 140 тыс. рублей.

То есть новинка будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 4, правда последний на американском рынке оценен в 1,8 тыс. долларов.

Уже известно, что смартфон в сложенном состоянии получит 5,8-дюймовый дисплей, а в разложенном пользователю будет доступен 7,6-дюймовый экран.

Работать модель будет на процессоре Google Tensor G2, а емкости батареи должно хватить на 72 часа работы в режиме энергосбережения. По предварительным данным, продажи раскладной модели должны стартовать уже в июне.

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