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Cмартфон Oukitel WP19 Pro получит камеру ночного видения и аккумулятор на 22000 мАч

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Компания Oukitel продолжает выпускать смартфоны с огромными аккумуляторами, и модель WP19 Pro не стала исключением. Ее аккумулятор имеет ёмкость 22 000 мА•ч. Зарядка устройства осуществляется с помощью 33-ваттного зарядного устройства, что является неплохим показателем для такого большого аккумулятора.

WP19 Pro оснащен процессором Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Дисплей смартфона имеет диагональ 6,8 дюйма, разрешение Full HD+ и поддержку обновления изображений с частотой 120 Гц.

Среди других характеристик можно отметить основную камеру на 64 мегапикселя, камеру ночного видения на 20 мегапикселей, защиту от воды, соответствие стандарту MIL-STD-810H и вес около 600 граммов. Анонс смартфона ожидается в декабре.

Oukitel WP19 Pro
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