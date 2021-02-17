Clubhouse назвали самым скачиваемым бесплатным приложением в РФ

Об этом рассказали аналитики App Annie, а еще стало известно, какая аудитория у социальной сети в России и мире.

Как сообщили в компании «Известиям», по состоянию на начало февраля социальная сеть занимала 12-ю строчку в списке самых скачиваемых, но теперь она стала лидером среди бесплатных приложений в нашей стране.

В свою очередь основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин рассказал о предварительных данных по числу пользователей соцсети.

По его словам в России аудитория Clubhouse составляет от 20 тыс. о 50 тыс. человек, тогда как по миру пользователей социальной сети насчитывается 3 млн.

Исходя из динамики роста активных пользователей, предполагают, что уже к маю пользователей у Clubhouse будет более 1 млн человек.