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Cloud Imperium Games показала возможности движка космического симулятора Star Citizen

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На мероприятии CitizenCon 2953 студия Cloud Imperium Games, ответственная за создание Star Citizen, представила новую презентацию движка, который используется для разработки этого космического симулятора. Впоследствии данное видео было опубликовано в сети.

Cloud Imperium Games показала возможности движка космического симулятора Star Citizen

Продолжительность ролика составляет почти полчаса, в течение которого разработчики демонстрируют космические просторы, планеты, города, космические корабли, разнообразную растительность и животный мир. Кроме того, были представлены детали вблизи, визуальные эффекты, система разрушения и множество других возможностей.

Star Citizen создается Крисом Робертсом, создателем Wing Commander. Эта игра объединяет в себе элементы кооперативного шутера Squadron 42 и MMORPG. Разработка осуществляется на основе значительно модифицированной версии CryEngine 3, обещая впечатляющую графику.

Насчет точной даты релиза информации пока нет. Star Citizen в настоящее время находится в стадии альфа-тестирования.

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