Cloud Imperium Games показала возможности движка космического симулятора Star Citizen

На мероприятии CitizenCon 2953 студия Cloud Imperium Games, ответственная за создание Star Citizen, представила новую презентацию движка, который используется для разработки этого космического симулятора. Впоследствии данное видео было опубликовано в сети.

Продолжительность ролика составляет почти полчаса, в течение которого разработчики демонстрируют космические просторы, планеты, города, космические корабли, разнообразную растительность и животный мир. Кроме того, были представлены детали вблизи, визуальные эффекты, система разрушения и множество других возможностей.

Star Citizen создается Крисом Робертсом, создателем Wing Commander. Эта игра объединяет в себе элементы кооперативного шутера Squadron 42 и MMORPG. Разработка осуществляется на основе значительно модифицированной версии CryEngine 3, обещая впечатляющую графику.

Насчет точной даты релиза информации пока нет. Star Citizen в настоящее время находится в стадии альфа-тестирования.