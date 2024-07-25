CIRP: пользователи Android-смартфонов стали чаще выбирать iPhone

Аналитическое исследование, проведенное компанией CIRP, раскрывает динамику перехода пользователей с устройств на базе Android на iPhone.

Статистика показывает значительный прирост количества новых обладателей устройств Apple в текущем году. Однако эксперты считают, что для Apple эти новости могут иметь не столь радужную перспективу, как кажется на первый взгляд.

По последним данным, доля новых пользователей iPhone в июне 2024 года достигла 17%, что является рекордом за последние пять лет. Этот показатель существенно превышает прошлогодние 10%, но остается ниже исторического максимума, установленного в 2017 году на уровне 21%.

Несмотря на это, продажи последних моделей iPhone 15 остаются на низком уровне. По мнению экспертов, бывшие пользователи Android проявляют интерес прежде всего к новой операционной системе, а не к самому последнему смартфону от Apple.

Аналитики также отмечают, что с увеличением числа новых пользователей, переходящих на iPhone, уменьшается количество уже существующих владельцев этой марки, обновляющих свои устройства.