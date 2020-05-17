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Chuwi представила настольный компьютер CoreBox i5 весом всего 800 г

17.05.2020 15:12

Chuwi представила новый компактный компьютер, который весит всего 800 г.

Китайская компания показала свою новую разработку под названием Chuwi CoreBox i5.

В этой модели корпус выполнен из металла, а сам аппарат на поверхности можно размещать как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

В основе Chuwi CoreBox i5 лежит процессор Intel Core i5-5257U с тактовой частотой 3,1 ГГц, а еще этот чип оснащен графическим ядром Iris Graphics 6100.

Chuwi представила настольный компьютер CoreBox i5 весом всего 800 г

Оперативной памяти установили 8 ГБ, SSD накопитель на 256 ГБ, причем за счет 2,5-дюймового слота в систему можно добавить еще один SSD или HDD.

Компьютер можно одновременно подключать к двум мониторам. В настольной компактной системе есть 3,5 мм разъем для наушников, четырьмя портами USB 3.0 и RJ45. Стоимость Chuwi CoreBox i5 пока не озвучена.

Chuwi представила настольный компьютер CoreBox i5 весом всего 800 г

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