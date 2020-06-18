Что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Эксперт в общении с журналистами агентства «Прайм» рассказал, что не стоит разрешать приложениям при установке на смартфоны или пользовании.

В частности, прежде чем установить или начать использование приложение нужно задуматься, а для чего то или иное программное обеспечение просит доступ к контактам или микрофону.

Если это приложению совсем не к чему, то и разрешать ему доступ не стоит. Каждое приложение так или иначе собирают всю возможную информацию о пользователях.

Обычно такие данные собирают для того, чтобы предоставлять рекламу учитывая интересы, но в некоторых случаях приложением управляют мошенники и их целью является скачать все данные, чтобы затем использовать их.

В том числе преступники могут получить данные о банковском счете, что позволит им без труда вывести средства, либо выставить информацию на продажу.

При использовании или установке приложений эксперт рекомендует внимательно следить за всеми предлагаемыми разрешениями, а особенно нельзя давать разрешение на доступ к СМС.

Некоторым программам не нужны контакты или данные соцсетей, так же как некоторые приложения не нуждаются в доступе к микрофону, камере или памяти устройства.