Chrome стал предупреждать пользователя о тормозящей компьютер вкладке

Chrome предлагает новый способ обнаружения и устранения проблемных вкладок, позволяющий повысить производительность и оптимизировать работу компьютера при использовании браузера.

В Google Chrome внедрена новая функция, предупреждающая пользователей о вкладках, замедляющих работу компьютера. Эта функция доступна в экспериментальной версии Chrome Canary и выводит уведомления, когда обнаруживаются вкладки, которые значительно нагружают систему.

Когда Chrome обнаруживает проблемы с производительностью, появляется небольшое окно со списком проблемных вкладок и нажмите «Исправить», который позволяет отключить эти вкладки и загрузить ресурсы.

Новая возможность активируется автоматически, когда нагрузка на вкладки увеличивает текущий порог использования процессора (ЦП), но возможно активировать ее вручную.