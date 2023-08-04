Chrome для Android требует обновиться до несуществующей версии

Пользователям Android стоит обратить внимание: если они обнаружат красную стрелку в своем браузере Chrome, нет необходимости паниковать. В некоторых случаях, в четверг, браузер Chrome для Android ошибочно предложил пользователям обновить браузер, отображая сообщение «Доступна новая версия», даже если они уже были на последней стабильной версии (115.0.5790.166).

Когда пользователи нажимали на стрелку, их перенаправляло на страницу листинга бета-версии Chrome в Play Store, что вызывало недоумение и беспокойство.

Этот сбой затронул некоторые устройства с операционными системами Android 13 и 14. Однако, нажатие на стрелку не приводило к фактическому обновлению, поскольку бета-версия не была доступна для обновления.

Ожидается, что Google скоро исправит проблему, но пользователи не должны беспокоиться и не требуется предпринимать какие-либо действия с их стороны. Если вы столкнулись с красной стрелкой, просто подождите, пока Google устранит ошибку.