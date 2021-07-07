Главная » Новости

Чистая прибыль Transsion Holdings выросла почти на 60% в первом полугодии 2021 года

На чтение 2 мин Просмотров 86 Опубликовано

Ранее в этом месяце Transsion Holdings сообщила в своем заявлении, что в первой половине этого года она зафиксировала рост чистой прибыли почти на 60 процентов в годовом исчислении, достигнув 1,72 миллиарда юаней (примерно 266 миллионов долларов США).

Чистая прибыль Transsion Holdings выросла почти на 60% в первом полугодии 2021 года

Для тех, кто не знает, Transsion Holdings является материнской компанией двух известных брендов смартфонов, а именно Tecno и Infinix. В первом полугодии 2021 года чистая прибыль компании выросла на 57,35 процента по сравнению с прошлым годом, что также означает рост на 626 миллионов юаней за этот период. Компания добавила, что она увидела рост выручки от продаж из-за восстановления рынка после пандемии коронавируса с прошлого года, а также других факторов.

Кроме того, Transsion заявила, что с начала этого года продолжает расширять свое присутствие на африканском рынке, что позволяет ей лучше конкурировать в регионе. Между тем, он также укрепил свой имидж бренда с помощью различных рекламных и рекламных мероприятий, направленных на увеличение общих продаж. Компания также добавила, что работает над изучением и оптимизацией моделей смартфонов, которые будут подходить для новых рынков.

Чистая прибыль Transsion Holdings выросла почти на 60% в первом полугодии 2021 года

Согласно отчету, Transsion Holdings также уделяет больше внимания определенным ключевым рынкам, таким как Индия, Бангладеш, Пакистан и другим рынкам. В настоящее время компания продает свою продукцию более чем в 70 странах и регионах по всему миру и является заметным игроком на таких рынках, как Африка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Южная Америка.

Источник — Astera.

Transsion Holdings
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов