Ранее в этом месяце Transsion Holdings сообщила в своем заявлении, что в первой половине этого года она зафиксировала рост чистой прибыли почти на 60 процентов в годовом исчислении, достигнув 1,72 миллиарда юаней (примерно 266 миллионов долларов США).

Для тех, кто не знает, Transsion Holdings является материнской компанией двух известных брендов смартфонов, а именно Tecno и Infinix. В первом полугодии 2021 года чистая прибыль компании выросла на 57,35 процента по сравнению с прошлым годом, что также означает рост на 626 миллионов юаней за этот период. Компания добавила, что она увидела рост выручки от продаж из-за восстановления рынка после пандемии коронавируса с прошлого года, а также других факторов.

Кроме того, Transsion заявила, что с начала этого года продолжает расширять свое присутствие на африканском рынке, что позволяет ей лучше конкурировать в регионе. Между тем, он также укрепил свой имидж бренда с помощью различных рекламных и рекламных мероприятий, направленных на увеличение общих продаж. Компания также добавила, что работает над изучением и оптимизацией моделей смартфонов, которые будут подходить для новых рынков.

Согласно отчету, Transsion Holdings также уделяет больше внимания определенным ключевым рынкам, таким как Индия, Бангладеш, Пакистан и другим рынкам. В настоящее время компания продает свою продукцию более чем в 70 странах и регионах по всему миру и является заметным игроком на таких рынках, как Африка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Южная Америка.

Источник — Astera.