Число разработчиков в магазине приложений RuStore превысило 10 000

На пресс-конференции Панкрушев объявил, что официальный магазин приложений Rustore достиг отметки в 10 тысяч зарегистрированных разработчиков из 40 различных стран.

Он отметил, что большинство разработчиков приходят из России, Китая, Сингапура, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Среди этих разработчиков есть как крупные игровые студии, увеличивающие свое присутствие путем выпуска десятков приложений, так и небольшие команды и инди-разработчики, передает ТАСС.

Такое значительное количество разработчиков, привлеченных к Rustore, свидетельствует о растущей популярности и значимости этой платформы в мире мобильных приложений.