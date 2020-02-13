Число пользователей сервиса WhatsApp достигло 2 млрд

Число пользователей сервиса WhatsApp достигло 2 млрд13.02.2020 16:26
WhatsApp всегда являлся самым популярным мессенджером в мире, но теперь известно, что количество пользователей сервиса достигло 2 млрд.
Об этом объявила компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp.
Рубеж в 2 млрд пользователей не является рекордным, так как соцсеть Facebook его достигла еще в 2017 году.
На момент покупки мессенджера компанией Facebook им пользовались 500 млн человек.
В 2016 году число активных пользователей выросло до 1 млрд, а в 2018 году показатель достиг 1,5 млрд.
Напомним, в 2014 году Facebook купила WhatsApp за 21,8 млрд долларов.
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