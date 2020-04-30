Число подписчиков Xbox Game Pass уже свыше 10 млн

Глава компании Microsoft рассказал про сервис Xbox Game Pass, через который пользователи консолей и компьютеров получают доступ к обширной библиотеке игр.

По словам Сатьи Наделлы, игровым сервисом сейчас пользуется свыше 10 миллионов человек, и это самый успешный сервис на рынке, так как у EA Access и Origin Access активных пользователей всего 3,5 млн человек.

Сколько человек сейчас пользуется PS Plus и Uplay Plus неизвестно.

Также генеральный директор Microsoft заявил, что в период пандемии выросли продажи продуктов для дистанционного обучения и игр, при этом сократился доход от рекламы, при этом в третьем финансовом квартале Microsoft коронавирус оказал минимальное влияние на доходы крупнейшей компании в мире.