Главная » Новости

Число активных устройств Huawei скоро превысит 1 млрд

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Компания Huawei активно завоевывает рынок смартфонов, несмотря на конкуренцию с Apple и недоверие со стороны США.

Число активных устройств Huawei скоро превысит 1 млрд

Ричард Ю, глава отдела потребительского бизнеса Huawei, сообщил, что уже активировано более 900 миллионов устройств Huawei во всем мире, приближаясь к отметке в 1 миллиард.

Такой значительный рост числа гаджетов китайского бренда произошел всего за несколько месяцев. Ричард Ю поделился этой информацией на ежегодном форуме разработчиков.

Он также отметил, что продажи премиум-класса смартфонов Huawei выросли на 72% за первые пять месяцев 2024 года.

Важно отметить, что эти цифры включают только смартфоны Huawei, работающие на собственной операционной системе HarmonyOS.

Этот рост является неожиданным и отражает феноменальный успех производства телефонов Huawei с момента выпуска модели Mate 60 Pro, оснащенной процессором 7-нм.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.