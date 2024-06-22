Число активных устройств Huawei скоро превысит 1 млрд

Компания Huawei активно завоевывает рынок смартфонов, несмотря на конкуренцию с Apple и недоверие со стороны США.

Ричард Ю, глава отдела потребительского бизнеса Huawei, сообщил, что уже активировано более 900 миллионов устройств Huawei во всем мире, приближаясь к отметке в 1 миллиард.

Такой значительный рост числа гаджетов китайского бренда произошел всего за несколько месяцев. Ричард Ю поделился этой информацией на ежегодном форуме разработчиков.

Он также отметил, что продажи премиум-класса смартфонов Huawei выросли на 72% за первые пять месяцев 2024 года.

Важно отметить, что эти цифры включают только смартфоны Huawei, работающие на собственной операционной системе HarmonyOS.

Этот рост является неожиданным и отражает феноменальный успех производства телефонов Huawei с момента выпуска модели Mate 60 Pro, оснащенной процессором 7-нм.