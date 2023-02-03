Число активных устройств Apple во всем мире превысило 2 млрд экземпляров

Apple никогда не являлись лидерами на глобальном рынке, но у компании огромное количество поклонников, и с каждым годом их становится все больше.

Сейчас во всем мире насчитывается 2 млрд активных iPhone, iPad и компьютеров серии Mac, и если в 2016 году этот показатель составил 1 млрд устройств, то в начале 2020 года количество увеличилось до 1,5 млрд.

Стоит отметить, что в 2021 году Apple сообщала о рекордных продажах. Все эти данные были предоставлены в квартальном отчете, но несмотря на такую позитивную новость, сейчас Apple отчитывается о падении продаж. Так, спрос на iPhone сократился более чем на 8%, а компьютеров Mac на 30%.

Для сравнения Google еще в 2021 году сообщала, что в мире есть 3 млрд активных устройств, компания их считает с учетом доступа к Play Маркету, на самом деле Android устройств намного больше, так как некоторые не используют данный магазин приложений.