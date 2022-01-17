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Чипы Intel Core 12-го и Core 11-го поколения не поддерживают воспроизведения 4K на Blu-ray

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Процессоры Intel Core 12 и Intel Core 11-поколения не поддерживают воспроизведение защищенной записи 4K Blu-ray.
Это происходит из-за того, что отсутствует компонент DRM в наборе команд расширения Intel Software Guard Extensions (SGX).

Компания CyberLink (является поставщиком OEM-приложения с оптическими приводами для воспроизведения защищённого видео Blu-ray), разработавшая программу PowerDVD, извинилась перед пользователями за отсутствие возможности поддержки пользователей, так как она не контролирует DRM, а этим занимается Ассоциация Blu-ray.

Отмечается, что диски не воспроизводятся только под управлением ОС Windows 11, поэтому компания пока может только предложить использовать старые процессоры Intel Core и не обновлять операционную систему компьютера.

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