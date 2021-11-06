Чипы Intel Alder Lake для настольных ПК быстрее, чем M1 Max в тестах, но потребляют гораздо больше энергии

На прошлой неделе Intel представила свои первые процессоры «Alder Lake» 12-го поколения, выпустив шесть новых процессоров, предназначенных для настольных компьютеров, включая высокопроизводительный Core i9-12900K, 16-ядерный чип с восемью производительными ядрами и восемью эффективными ядрами.

Хотя первые процессоры 12-го поколения относятся к классу настольных ПК, они по-прежнему представляют собой интересное сравнение с чипами Apple M1 Pro и M1 Max в 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro, поскольку, по слухам, Apple планирует выпустить новые 27-дюймовые iMac с теми же чипами M1 Pro и M1 Max в первой половине следующего года.

Первые результаты тестов Geekbench 5 для Core i9-12900K показывают, что процессор почти в 1,5 раза быстрее, чем M1 Pro и M1 Max в многоядерной производительности. В частности, процессор Core i9 имеет средний балл многоядерности на данный момент примерно 18 500, по сравнению с примерно 12500 для M1 Pro и M1 Max. AnandTech имеет общие дополнительные ориентиры для более близкого взгляда на производительность.

Хотя процессор Core i9 значительно быстрее, чем M1 Pro и M1 Max, он также потребляет намного больше энергии, чем чипы Apple , при этом Intel указывает, что чип потребляет до 125 Вт мощности на базовых частотах и ​​до 241 Вт мощности в режиме Turbo. Увеличение.

Intel Core i7-12700K 12-го поколения также оказался быстрее, чем M1 Pro и M1 Max в результатах Geekbench 5 , но он также потребляет больше энергии.

Когда Apple впервые объявила о переходе на собственные чипы для Mac в июне 2020 года, компания никогда не заявляла, что ее чипы будут самыми быстрыми на рынке, а скорее обещала лучшую в отрасли производительность на ватт. Apple M1 Pro и M1 Max, безусловно, достигают этого подвига, с чипами, превосходящими по производительности 12-ядерный Mac Pro на базе Intel, который стоит от 6 999 долларов с минимальным шумом вентилятора или его отсутствием в результате впечатляющей энергоэффективности.

Intel рассчитывает выпустить процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков в начале 2022 года.