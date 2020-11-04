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Смартфоны Huawei перейдут на чипсеты MediaTek Dimensity

04.11.2020 11:36

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei под гнетом санкций США намерен выпустить смартфоны с процессорами 5G MediaTek. Такую информацию распространили осведомленные интернет-источники из Поднебесной.

Напомним, что в мае Соединенные Штаты ввели правила, запрещающие иностранным компаниям поставлять компоненты Huawei, если они были произведены с использованием американского оборудования или программного обеспечения. Из-за этого 15 сентября тайваньская TSMC была вынуждена прекратить выпуск чипов Huawei HiSilicon Kirin для флагманских смартфонов.

Однако до этой даты Huawei якобы удалось зарезервировать большое количество чипов MediaTek Dimensity со встроенными модемами 5G. Эти процессоры будут использоваться в смартфонах Huawei, которые, как ожидается, будут выпущены в обозримом будущем.

На крупную сделку между Huawei и MediaTek косвенно указывают финансовые результаты последней. В третьем квартале этого года выручка MediaTek достигла 97,275 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 3,3 миллиарда долларов), увеличившись на 44,7% в годовом исчислении. Чистая прибыль выросла на 93,7% и составила 13,367 млрд новых тайваньских долларов (около 467 млн ​​долларов).

Таким образом, обозреватели делают вывод, что Huawei какое-то время будут снабжать процессорами 5G для смартфонов, которые могут стать хоть какой-то альтернативой чипам Kirin.

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