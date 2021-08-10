Чипсет Samsung Exynos W920 для носимых устройств официально выпущен

В преддверии презентации своих новых носимых устройств на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится завтра (то есть 11 августа), Samsung сегодня официально представила свой новый чипсет Exynos W920, специально созданный для носимых устройств.

Samsung Exynos W920 является преемником Exynos 9110, представленного южнокорейским гигантом около трех лет назад вместе с оригинальными Galaxy Watch. Этот новый чип будет работать в грядущих Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic.

Exynos W920 производится по новейшему 5-нм техпроцессу Samsung с использованием технологии ультрафиолетовой литографии. Он оснащен двумя ядрами ARM Cortex-A55 и графическим процессором Mali-G68. Компания утверждает, что новый набор микросхем примерно на 20 процентов быстрее, чем Exynos 9110 в тесте ЦП, и предлагает в 10 раз большую графическую производительность.

Он поставляется с разветвленной упаковкой на уровне панели (FO-PLP), которая позволяет производителям размещать большие батареи и применять более элегантный дизайн для своих умных часов. Благодаря встроенному пакету «система в пакете» в конфигурации корпуса он включает в себя интегральную схему управления питанием, LPDDR4 и встроенный мультимедийный автомобиль в одном корпусе.

Говорят, что этот набор микросхем может работать с дисплеями с разрешением до 960 x 540 пикселей. Также имеется специальный процессор дисплея Cortex-M55 с низким энергопотреблением, который выполняет задачи Always-on Display, снижая общее энергопотребление. Он также оснащен модемом 4G LTE, GNSS (глобальная навигационная спутниковая система), Wi-Fi b / g / n и Bluetooth 5.0.

Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic работают не только на новом процессоре Exynos W920, но и на новой платформе Wear OS 3.0, разработанной совместно Google и Samsung. Дополнительная информация будет раскрыта завтра, когда эти новые продукты будут официально представлены Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked.

Источник — Astera.