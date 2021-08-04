В прошлом году Qualcomm выпустила SoC Snapdragon Wear 4100 для носимых устройств, а теперь компания готовится выпустить своего преемника, который, вероятно, будет называться Qualcomm Snapdragon Wear 5100.

Люди из XDA-Developers наткнулись на идентификатор сборки «LAW.UM.2.0-00700-SW5100.00», копаясь в коде на форуме Qualcomm Code Aurora. В этом контексте «LAW» означает «Linux Android Wear», а для тех, кто не знает, Android Wear — это операционная система, которая теперь известна как Wear OS.

«UM» означает «унифицированный модем», а «SW5100» относится к имени Snapdragon Wear 5100. Согласно отчету, чип получил кодовое название «Монако». Ожидается, что он будет основан на «бенгальской» платформе Qualcomm.

Этот новый чип может поставляться с четырехъядерным процессором с ядрами ARM Cortex-A73. Для сравнения, Snapdragon 4100 текущего поколения поставляется с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A53.

Далее в отчете упоминается, что фрагменты кода указывают на то, что этот новый чип для носимых устройств основан на Android 10 и Android 11. Итак, есть вопрос о поддержке платформы Wear OS 3, которая является унифицированной версией операционной системы Google и Samsung для носимых устройств.

Qualcomm объявила, что существующие чипы Snapdragon Wear 3100, 4100 и 4100+ могут работать под управлением Wear OS 3, но маловероятно, что производители устройств выпустят крупное обновление для этих устройств.

Несколько дней назад компания также анонсировала программу Wearables Ecosystem Accelerator, цель которой — сделать Qualcomm центром будущих устройств Wear OS.

Хотя Qualcomm выпустила несколько чипов для носимых устройств, она не смогла добиться успеха в этом сегменте. Даже производители смартфонов сейчас медленно создают свои собственные чипы, Google — последний пример со своей Tensor SoC. Будет интересно посмотреть, что у Qualcomm есть в рукавах, чтобы оставаться доминирующим игроком на рынке.

Источник — Astera.