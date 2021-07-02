OPPO представит OPPO Reno6 Pro 5G и Reno6 5G 14 июля в Индии. Похоже, что Индия может стать первым мировым рынком, который получит линейку Reno6. Сегодня компания подтвердила набор микросхем, оперативную память и емкость Reno6 Pro 5G.

Reno6 Pro 5G будет работать на чипсете Dimensity 1200 5G-ready. Устройство будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Компания также заявила, что телефон под управлением D1200 набрал 700 080 баллов в тестах AnTuTu.

Reno6 Pro 5G, дебютировавший в мае в Китае, также имеет тот же чип, оперативную память и хранилище. Следовательно, похоже, что Индия получит то же самое устройство. В Китае телефон также доступен в версии с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. Неясно, получит ли Индия вариант телефона с 8 ГБ оперативной памяти.

Reno6 Pro 5G спортивные 6,55-дюймовый AMOLED — дисплей с закругленными краями. Отверстие для экрана оснащено 32-мегапиксельной селфи-камерой, а его задняя часть имеет 64-мегапиксельную + 8-мегапиксельную + 2-мегапиксельную + 2-мегапиксельную четырехкамерную камеру. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт через USB-C. В целях безопасности у него есть сканер отпечатков пальцев на экране.

Помимо Reno6 Pro 5G, Индия также получит Reno6 5G. Китайский вариант Reno6 5G имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, 32-мегапиксельную переднюю панель , 64-мегапиксельные тройные камеры, чип Dimensity 900 , до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти и батарею на 4500 мАч с быстродействием 65 Вт. зарядка. Предполагается, что индийская модель может отличаться от китайской версии.

Источник — Astera.