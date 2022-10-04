Чип M2 Extreme в грядущем Mac Pro может получить 48-ядерный процессор, 160-ядерный графический процессор и 384 ГБ ОЗУ

Мы еще точно не знаем, что Apple запланировала для будущей модели Apple Silicon Mac Pro, но Macworld делает некоторые предположения, основанные на экстраполяции истории M1 .

Это предполагает, что в следующем году может быть выпущен чип M2 Extreme для нового Mac Pro.

После многих лет слухов о том, что Apple отказывается от чипов Intel в пользу собственных чипов на базе ARM для Mac, мы увидели начало этого перехода в 2020 году с чипом M1 в MacBook Air, 13-дюймовом MacBook Pro, Mac mini и 24-дюймовый iMac.

За ним в 2021 году последовали M1 Pro и M1 Max, доступные в 14- и 16-дюймовых моделях MacBook Pro, а затем в 2022 году появился M1 Ultra, дебютировавший в новом Mac Studio.

В июле Apple снова начала цикл со следующим поколением Apple Silicon, M2 в совершенно новом MacBook Air . Мы ожидаем увидеть новые модели MacBook Pro, возможно, уже в этом месяце, с чипами M2 Pro и M2 Max.

Сообщалось, что набор превосходных степеней Apple не заканчивается на Ultra, и что мы также увидим чип M2 Extreme.

Macworld указывает на подход M1, когда Apple эффективно удваивает каждый чип, чтобы сформировать следующий. Исходя из этого, мы можем экстраполировать вероятные характеристики M2 Extreme. Предполагается, что состав может выглядеть следующим образом:

Ранее Bloomberg предположил, что для грядущего Mac Pro разрабатывается немного более скромный 40-ядерный чип .

Планируется, что переработанный Mac Pro под кодовым названием Jade 2C-Die и Jade 4C-Die будет иметь 20 или 40 вариантов вычислительных ядер, состоящих из 16 высокопроизводительных или 32 высокопроизводительных ядер и четырех или восьми высокоэффективных ядер. Чипы также будут включать 64-ядерные или 128-ядерные варианты для графики. Вычислительное ядро ​​превышает максимум 28 ядер, предлагаемых сегодняшними чипами Intel Mac Pro, в то время как графические чипы более высокого уровня заменят части, которые сейчас производятся Advanced Micro Devices Inc.

Apple также движется к 3-нм техпроцессу, который позволил бы еще более высокую плотность транзисторов, но неясно, когда они могут появиться, хотя в одном недавнем отчете предполагалось, что 3-нм техпроцесс может появиться на Mac раньше, чем в iPhone 15 .

Будь то 40-ядерный или 48-ядерный, вполне вероятно, что M2 Extreme предназначен для Apple Silicon Mac Pro. Ожидается, что эта долгожданная машина появится в следующем году.

Первоначально сообщалось, что Apple планировала выпуск M1 Mac Pro, но вместо этого решила дождаться чипов M2 .