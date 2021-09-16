Чип Apple A15 внутри iPhone 13 работает быстро, но Pro получил версию получше

Нет ни тени сомнения в том, что Apple привлекает все внимание всего мира, когда дело касается ее запусков. Обнародована линейка iPhone 13 на базе A15 bionic, которая, как ожидается, возглавит чарты с точки зрения производительности. Хотя на первый взгляд может показаться, что, поскольку A15 является общим для всех моделей, поэтому производительность будет несколько схожей, здесь это не совсем так. Apple очень четко подчеркнула, что единственный чипсет, более мощный, чем в iPhone 13, находится в iPhone 13 Pro.

Apple заявляет, что новый чипсет A15 Bionic имеет два высокопроизводительных ядра и четыре ядра для повышения энергоэффективности. Несмотря на то, что ЦП во всех моделях один и тот же, то, что делает iPhone 13 Pro более мощным, — это графический процессор. Тот, на котором установлены iPhone 13 mini и iPhone 13, оснащен четырьмя ядрами, и, как заявляет Apple, «графика на 30% быстрее,

чем у конкурентов». В то время как на iPhone 13 Pro и i Phone 13 Pro Max графический процессор имеет дополнительное ядро, которое в сумме увеличивает до пяти ядер, для которых Apple заявляет, что «обеспечивает до 50% более высокую графическую производительность, чем любой другой чип для смартфонов».

Как подчеркнул 9to5Mac , добавление поддержки кодека ProRes объясняет, почему графический процессор, используемый в моделях Pro, более мощный. Apple упомянула, что A15 Bionic включает в себя новые видеокодеры и декодеры, которые могут снимать и редактировать видео в ProRes. Поэтому важно иметь мощный графический процессор.

Apple заявляет: «Благодаря 5-нанометровой технологии, A15 Bionic — самый быстрый чип в смартфоне — оснащен новым 5-ядерным графическим процессором в линейке Pro, который обеспечивает самую быструю графическую производительность на любом смартфоне, до 50 процентов быстрее, чем у ведущих конкурентов. , идеально подходит для видеоприложений, высокопроизводительных игр и множества новых функций камеры».

Это, по мнению 9to5Mac, также может быть результатом «объединения чипов», когда производители отбрасывают чипы, которые не соответствуют конкретной цели, и продают их как версию с более низкими характеристиками.