Четырёхлетний флагман Mate 10 от Huawei неожиданно получил огромное обновление

Huawei Mate 10 был представлен в 2017 году, и он считается устаревшим смартфоном, который не должен получать крупные обновления.

Но разработчики Huawei считают иначе, ведь сегодня для смартфона выпустили крупное обновление под номером 12.0.0.223 (C432E2R1P1).

Обновление размером 4,17 ГБ приносит на Huawei Mate 10 стабильную версию EMUI 12.

В обновлении для Huawei Mate 10 улучшили анимацию операционной системы, добавили большое количество новых функций и полностью изменили интерфейс, который похож на HarmonyOS.