Четыре смартфона с Snapdragon 8 Elite дебютируют в конце октября

Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite будет анонсирован 21 октября. После презентации, как сообщил инсайдер в Weibo, несколько производителей, включая Xiaomi, OnePlus, iQOO и Honor, планируют выпустить новые телефоны с этим чипом в период с 28 по 31 октября.

Скорее всего, первой представит свой телефон Xiaomi с серией Xiaomi 15, хотя официальный тизер может появиться позже. После Xiaomi ожидается запуск iQOO 13, а затем OnePlus 13 и Honor Magic 7.

Также ожидается, что Realme представит флагман GT 7 Pro в ноябре. Другие производители, такие как Vivo и Oppo, также выпустят свои устройства на базе MediaTek Dimensity 9400 в этом месяце.

Vivo анонсирует серию X200 14 октября, а Oppo — серию Find X8 24 октября.