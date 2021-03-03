Четыре смартфона от Xiaomi и Redmi скоро представят в РФ

Xiaomi и Redmi на домашнем рынке представили уже достаточно много новинок, но до российских потребителей они пока не добрались.

Из общего количества представленных смартфонов на глобальный рынок пока вышел флагманский Mi 11 и тот предлагается только в младших версиях.

Xiaomi скоро в России представит четыре новых смартфона, и это будут Redmi K40 и Redmi K40 Pro, которые на глобальном рынке получат названия Poco F3 и Poco X3 Pro, а также Mi 11 Lite с 4G и 5G.

Когда именно состоится презентация этих смартфонов неизвестно, но в сети появилась информация, что Mi 11 Lite 4G будет доступен в Европе, России, Индонезии и Турции.

5G версия этого смартфона появится в России, Тайване, Турции, Европе и Китае. POCO X3 Pro и POCO F3 скоро доберется до российского, европейского, турецкого и индийского рынков.