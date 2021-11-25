Четыре необъявленных доступных телефона Nokia появились на фотографиях

Неудивительно, что HMD Global наводняет рынок недорогими телефонами. Это одна из тех вещей, которыми была известна Nokia, хотя у финской компании тоже была приличная линейка высококлассных устройств. Четыре грядущих телефона Nokia, которые еще не были анонсированы, только что просочились от Эвана Бласса. Хотя опубликованные фотографии не высокого качества, их достаточно, чтобы дать нам представление о том, чего ожидать.

Базовый N151DL поставляется с одиночной камерой, аудиоразъемом 3,5 мм и большим дисплеем с закругленной выемкой, на которой размещается селфи-снимок. Второе устройство, кодовое имя N150DL, вероятно, является немного более продвинутым братом первого, судя по названию. У него тройная камера, вырез и прямоугольный форм-фактор с закругленными углами.

Что кажется самым дешевым из четырех, N152DL выглядит как обычный бюджетный смартфон с одной камерой и 3,5-мм аудиоразъемом. У этого нет выемки, поэтому селфи-камера расположена на верхней панели. Наконец, N1530DL кажется лучшим из четырех, по крайней мере, судя по тому, что мы видим на этих снимках. Он имеет тройную камеру, боковой датчик отпечатков пальцев и дисплей с водяной насечкой.

Никаких подробностей о цене и доступности пока не появилось.