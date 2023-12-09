Четверть всех iPhone в мире планируют собирать в Индии

Американская корпорация Apple планирует значительно увеличить производство смартфонов iPhone в Индии в ближайшие годы. По информации газеты Wall Street Journal, компания намерены производить более 50 миллионов iPhone ежегодно в Индии в течение следующих двух-трех лет, а затем увеличить объёмы производства.

Если эти планы будут реализованы, то доля Индии в общем объеме производства iPhone достигнет четверти от мирового объема, а к концу десятилетия может продолжать увеличиваться. Завод Foxconn, который строится в южном штате Карнатака, начнет работу в апреле и будет выпускать около 20 миллионов мобильных телефонов ежегодно. Кроме того, в Индии будет производиться бюджетная версия iPhone, предназначенная для продажи в 2025 году.

Расширение присутствия Apple в Индии также будет подкреплено строительством крупного завода по сборке, который будет осуществляться индийским конгломератом Tata Group. Предполагается, что завод будет расположен на юге Индии и будет иметь около 20 сборочных линий, привлекая при этом примерно 50 000 рабочих.