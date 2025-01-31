Четвероклассник из Казахстана создал модель атомной электростанции

Нурталап Бакытжанов, четвероклассник из Актюбинской области, разработал уникальную модель атомной электростанции, участвуя в программе «100 новых лиц» Министерства просвещения Казахстана.

Его конструкция включает генератор, трубопроводы и охлаждающий бассейн, позволяя нагревать воду и вырабатывать пар под давлением.

Мальчик заинтересовался устройством АЭС и провёл исследование, изучая различные страны и материалы по физике и космосу.

Нурталап активно участвует в конкурсе научных проектов «Зерде», где уже два года подряд занимает призовые места, а также стал победителем республиканской олимпиады «Акбота».

В будущем он мечтает стать инженером и разрабатывать устройства на основе разных источников энергии.